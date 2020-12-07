中央銀行舉行臨時記者會，由總裁楊金龍主持，宣布經過常務理事會決議，調整央行不動產貸款針對性審慎措施。

楊金龍說明，主要針對法人購屋住宅貸款限制，最高成數六成，第二戶以上貸款最高成數五成。其次新增自然人第三戶以上購屋貸款限制，最高成數六成，且無寬限期。

其三是新增借款人購買都市計畫劃定之住宅區及商業區土地貸款限制，應檢附具體興建計畫，最高貸款成數為6.5成，並保留其中一成待動工興建後始得撥貸。其四是新增餘屋貸款限制，最貸款成數為五。

(工商 )