泰國南部近日爆發嚴重水災，已經造成24人死亡，55萬棟房子毀損，泰國總理帕拉育今天造訪災情最嚴重的洛坤府，表示政府會提供一切資源救助受影響的民眾。

每年年底是泰國南部雨季，今年11月25日開始連日豪雨，造成南部多個府淹水不退。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，根據泰國防減災廳（The Disaster Prevention and Mitigation Department）統計，截至今天為止已經有24人死亡，55 萬5000棟房子泡在水裡，是近年來南部水患災情最嚴重的一次。

各府中，災情最嚴重的是洛坤府（Nakhon Si Thammarat），已有19人死亡，18萬棟房子泡在水裡。

除了洛坤府外，素叻他尼府（Surat Thani）、董里府（Trang）以及宋卡府（Songkhla）都是災情嚴重的地區。不過防減災廳表示，這幾天降雨情勢將會慢慢和緩下來。

帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天造訪洛坤府探訪災民。他向災民表示，政府正在分階段採取措施救災，預算方面會盡可能發放救災物資；因為水災被阻斷的交通路線，已請交通部盡全力搶救疏通。他指出，當地軍警正盡全力提供一切幫助。

(中央社)