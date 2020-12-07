◎中天聲請假處分 法官裁定駁回

中天的律師主張，NCC處分12月11日不再給予中天換照，這牽涉到新聞自由，因為新聞自由的基本權透過中天營運來實踐，NCC的處分嚴重侵害了中天營運及近500名員工的家庭生計。但法官卻駁回假處分聲請。

◎彰化萬人血清調查違反人體研究法 彰縣、台大公衛最高恐罰百萬

由前台大公衛學院院長詹長權所主導的彰化萬人血清抗體調查，先前被衛福部質疑違反IRB程序遭到調查，今初步調查結果出爐，衛福部認定彰化縣衛生局與台大公衛團隊違反人體研究法，依法可罰新台幣10萬至100萬元罰鍰，但目前詳細開罰金額仍未定，預計2周後會對外公部結果。

◎央行重手打炒房 楊金龍：祭出4大手段限制貸款成數

中央銀行出重手打炒房，今日常務理事會決議，強化選擇性信用管制措施，包括法人購置住宅貸款第1戶最多6成、第二戶以上最高5成，自然人第3戶以上最高6成，以上均無寬限期。至於土地貸款則為6.5成，新增餘屋貸款限制最高5成。

◎拒吃萊豬 金門通過食安衛生管理自治條例

萊豬明年元旦大舉攻台，金門縣議會7日3讀通過《金門縣食品安全衛生管理自治條例》草案，將依地方制度法報請中央主管機關衛生福利部核定後公布。其中明載「瘦肉精」零檢出並訂有罰則，最高處新臺幣10萬元罰鍰，另為鼓勵民眾檢舉「萊豬」以維護食品安全衛生，也授權縣府訂定相關獎勵辦法。

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(中時新聞網)