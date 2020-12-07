美股三大指數上周五收高，收盤接創歷史紀錄。然周一主要亞洲股市特別內地股市出現收黑；美國預計周一再對中國官員實施制裁，以報復近期中方對香港的施壓。

周一香港恆生指數低開，午後收窄跌幅，收跌329.07點或-1.23%，為26506.85點。國企股(H股)跌151.33點或-1.42%，為10473.32點。交易所今日總成交金額為1218億港元。食品服務股跌1.69%，表現最差。

恆生科技指數跌0.10%。主要科技股下挫。騰訊跌0.85%；阿里巴巴跌2.27%，華虹半導體跌5.1%，報40.8港元；京東和美團皆跌逾2%。

中生製藥漲4.9%，報7.02港元。中生製藥向新冠疫苗開發公司科興約5億美元，預計年底完成第二條產線，能使疫苗產能倍增。

生物技術股上漲。康方生物漲12.5%；泰格醫藥漲4.8%；雲頂新耀漲3.6%。

匯豐控股跌1.8%，收報42.95港元。香港民主黨立法會議員許智峰上周宣布流亡歐洲，其後聲稱自己和家人的至少五個銀行帳戶遭凍結，涉及匯豐、中銀和恆生銀行。匯豐回應指出，不評論個案，但匯豐限制有關人士的部分銀行服務，傳言有被事實扭曲。

(時報資訊)