微控制器(MCU)行情大好，傳出因供貨吃緊將會有調漲計畫，應廣(6716)11月營收衝上歷史新高，累計前11月營收也相較去年同期成長逾3成，目前因MCU市場持續強勁，應廣第四季營運將持續強勢，且到明年均動能無虞。

應廣(6716)繼前三季營收創下同期新高後，11月營收達6666.8萬元，更創下單月歷史新高，比去年同期成長約10%，相較10月成長約4.8%，累計2020年前11個月營收超過6.2億元，較2019年大幅成長三成以上，第四季營運持續展現強勢。

從產業面來看，應廣表示，3C產業的相關應用對MCU的需求仍然相當火熱，尤其在電腦相關與消費性電子的領域，而由疫情所提升的健康用品與遠端辦公需求亦維持高檔不墜，部分產品的訂單能見度可看到一季以上，明年成長動能無虞。

另外，上游晶圓產能吃緊，應廣表示，會盡力協調晶圓廠，全力支援客戶需求，期使創造三贏。

(時報資訊)