封測廠矽格(6257)受惠測試訂單需求持續暢旺，配合轉投資台星科(3265)動能轉強，2020年11月自結合併營收持穩高檔，以11.51億元改寫歷史第3高，表現符合預期。投顧法人看好矽格第四季營收可望續揚改寫新高，在產業景氣轉佳下，明年營收有望續繳雙位數成長。

矽格公布11月自結合併營收11.51億元，雖較10月11.54億元微減0.3％、仍較去年同期8.51億元成長達35.19％，續創同期新高、亦創歷史第3高。累計前11月合併營收112.18億元，較去年同期90.94億元成長23.35％，續創同期新高。

矽格表示，由於新冠肺炎疫情帶動宅經濟盛行，加上各國均加速推動5G基礎建設，矽格集團主要客戶的手機、網通、電源管理晶片銷售持續暢旺，相關晶片測試線稼動率居高不下。加計投資公司台星科營收後，矽格11月營收仍維持高檔。

台星科營運動能則明顯轉強，11月自結合併營收達2.62億元，較10月2.53億元成長3.44％、較去年同期2億元成長達30.81％，登近13月高點。累計前11月合併營收23.75億元，較去年同期27.02億元減少12.11％，衰退幅度較前10月15.54％收斂。

矽格董事長黃興陽日前法說時指出，由於客戶對手機、網通、人工智慧（AI）、車用電子相關晶片需求持續暢旺，目前測試稼動率達85％的幾近滿載狀態，加上蘇州廠預計12月量產，預期可帶動第四季營收較第三季續揚、再創新高。

投顧法人認為，受惠5G智慧型手機及無線網通測試訂單暢旺，矽格11月合併營收持穩11億元高檔，表現符合預期，看好矽格第四季營收「雙升」中位數百分比、獲利雙位數「雙升」，同步續創新高，全年營收年增23％、稅後淨利年增45％，亦可望同步改寫新高。

投顧法人指出，矽格前2大客戶約貢獻營收5成，明年手機晶片大客戶估成長逾2成、網通大客戶亦可望成長逾1成。預期在主要客戶需求帶動下，看好矽格明年營收可望成長逾1成，且尚有報價調漲的潛在可能性，帶動獲利成長優於營收。

(時報資訊)