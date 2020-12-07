周一公布的一份新數據顯示，德國10月工業生產上揚，表現優於預期。該數據進一步顯示，出口導向的製造業部門正協助德國在第四季實現穩健的起步。

德國聯邦統計局周一公布數據，10月工業產出增加3.2%，路透的調查預測為增加1.6%，該數據亦為自六月以來最高的漲幅；而九月的數據則修正為增加2.3%。

強勁汽車銷售帶動該指數10月的優異表現。

德國政府已經釋出一系列紓困和刺激方案，協助企業和消費者度過新冠難關，其中包括刺激民眾購買電動車和油電混合車。

統計局表示，在疫情剛侵襲的二月，該指數曾暴跌5%。10月的表現主要是汽車生產上揚近10%的推動。

10月的工業生產符合於上周五公布的工廠訂單數據，成長超過預期。

儘管德國政府在11月進行了全國封鎖，但部分信心調查顯示，11月的製造活動仍強勁。另封鎖措施在11月對服務業產生大規模強制關閉的影響，讓第四季經濟出現萎縮陰影。但是德國VP銀行經濟學家指出，相較於歐洲鄰國，德國第四季受衝擊的影響應該較小。

(時報資訊)