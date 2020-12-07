辣模雪碧（方祺媛）擁精緻臉蛋、魔鬼身材，她也以直率大膽作風、不避諱談論腥羶色話題，而被封為「情色教主」，不過雪碧今（7日）卻發文自爆，自己在健身房換衣服照被流出，還在網上瘋傳，對此，雪碧也大方回應了。

雪碧今（7日）在網上PO出與網友對話截圖，對方提醒她去健身房要注意「員工翻拍監視器把你的影響（像）傳上限時動態」，從照片中可以看到，雪碧身穿粉色運動內衣、坐在瑜珈墊上收拾物品，照片還寫下「為廣大男人爭福利，這好像是傳說中的雪碧。」

面對自己遭偷拍，雪碧沒有動怒，反而發文自嘲：「原來我也會發生像周杰倫的狀況，但我沒很紅啊，可是我不生氣，大概理解jay的感覺了」，雪碧也大方表示，之後看到她想合照歡迎直接跟她說，並強調她很親民。

但大批粉絲都替雪碧抱不平，紛紛留言撻伐偷拍的行為，而雪碧事後也強調沒事「我是開心啦，大家冷靜，小事化無，也不會報警，不要開除員工啦！」雪碧表示現在工作難找，以後就直接找她拍照就好，高EQ反應被讚爆。

原來我也會發生像周杰倫的狀況， 但我沒很紅啊，可是我不生氣， 大概理解jay 的感覺了😌 以後看到我想合照直接講， 雪碧通吃😂😂😂😂 我很親民的💪💪💪 由真雪碧 無雙ss 發佈於 2020年12月6日 星期日

(中時新聞網)