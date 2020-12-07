受惠中國內需需求強勁，歐美訂單回流，烘托塑化行情大漲，台塑四寶11月合計營收重返新千億元水準，達1021.31億元，月增9.1％；其中，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)單月營收展現年月雙漲力道，業績月增6.3~9％，年成長3.6~11.8％，南亞更寫下2年來新高，一改先前疫情干擾偏弱走勢。台塑化(6505)11月營收也交出13.6％月增表現。

台塑11月營收182.12億元，月增9％、年成長11.6％。其中，11月為大陸EVA鞋材需求旺季，且太陽能封裝膜市場持續供不應求，客戶追價搶料，推升EVA價格創近9年新高，PP也因家電、運動器材及包裝材需求增加，11月EVA及PP產品價格分別比10月上漲15％及4％。

此外，韓國LG輕裂廠11初火災事故，影響PVC減產3成，且歐美宣布不可抗力之PVC同業11月中始恢復生產，出口亞洲數量有限，加上大陸受煤價上漲、內蒙限電等因素影響，電石價格持續攀升，加上缺櫃導致海運費大漲，推升PVC售價，創連7個月上漲紀錄，並達近9年新高，因此，台塑11月PVC價格比10月上漲11％。

南亞表示，全球景氣逐漸好轉，大陸經濟復甦加快，營運連6個月攀升，11月大部分產品價、量齊揚，單月營收263.1億元，月增6.4％，年成長11.8％，為2018年11月來新高。以產品來說，因大陸內需成長，環氧樹脂及銅箔基板等電子材料產品增加最多。

台化11月營收239.35億元，月增6.3％，年成長3.6％。台化指出，受惠大陸需求強勁、歐美訂單回流、市場供應偏緊，PS、ABS、PP、PC等塑膠產品價格持續尖挺，SM因下游需求暢旺，且同業生產異常供應不足帶動價格勁揚。

台塑化11月營收336.72億元，月增13.6％，年減27.3％。其中，11月RDS#1(重油加氫脫硫第一套)定檢完成，日煉量36.3萬桶，比10月增加13.7萬桶/日，產品總銷售量1142.2萬桶，月增249.2萬桶。

台塑化11月烯烴廠平均產能利用率101％(乙烯月產量26.7萬噸，30天)，與10月相當，合計產品總銷售量69.6萬噸，月增5.5萬噸；11月營收烯烴事業月增10.8％。

(工商 )