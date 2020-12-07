櫃買中心7日表示，叡揚資訊（6752）將於12月10日上櫃掛牌，櫃買中心當日上午9時舉行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請叡揚資訊公司高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商-群益金鼎證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。

叡揚資訊公司主要從事資訊軟體服務銷售，108年度之合併營業收入為9億6,784萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為8,570萬元，每股盈餘為3.61元。109年前3季之合併營業收入為7億5,577萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為7,225萬元，每股盈餘為2.95元。

(工商 )