「阿姑」周遊、李朝永夫妻率領周遊獅子會成員，捐出消防救災越野車，內政部長徐國勇特別出席。阿姑熱心公益，她坦言過去在中視當製作人時，就曾捐過救護車，更經常帶著演員送愛心，「我每年做『聽咱的歌看咱的』，文化部看我做得不錯，讓沒工作的資深藝人都來演出，賺點零用錢」。阿姑身為資深製作人，相當了解言論自由的重要，她談及中天新聞關台一事，呼籲：「中天新聞不只是我，很多人都有看，中天新聞做得不錯、做得認真、做得很好，該報的都有報，你處罰中天也處罰夠了，為什麼還要關？」

獨／中天新聞台11日關台 周遊悲痛：有處罰為何還關？

【現場直播】周遊號召獅姐送愛到偏鄉 捐百萬消防救災越野車

阿姑表示：「中天新聞關台真的很可惜，既然我們說言論自由，別的台也都有啊，為什麼只關中天新聞？希望中天能夠復活，給他們一個警告就好，不要說一下子就關起來。」她認為中天新聞對社會沒有功勞也有苦勞，很多觀眾朋友都是看著中天新聞長大，「我身為觀眾的立場，希望再給中天新聞一個機會，我自己又是吃中視奶水長大的，很希望能救中天新聞，而且不要一下子就關台，這樣對觀眾心理的影響太大了」！

周遊、李朝永夫妻率領周遊獅子會成員，捐出消防救災越野車。（吳維書攝）

周遊與李朝永號召獅姐送愛到偏鄉，捐百萬消防救災越野車。(照片/游定剛 拍攝)

阿姑夫妻這幾年熱心公益，她笑說：「我們以前為善不為人知，現在希望做善事讓大家知道，這樣才有更多人加入行善行列。」很多公益團體會找上門募款，李朝永曝還有人直接寫信標明送給周遊，就請郵差幫忙送信，「有寄個信來就要33萬，要阿姑匯給他」，幸好兩人都有嚴格把關，沒有輕易受騙。

羅志祥近日為復出大動作，阿姑談此事說：「一個好演員自己有自愛，需要幫忙，我們就幫忙，有時也可能因為一點小事，就變很大。」李朝永幫忙緩頰，「所有觀眾朋友都要給他機會，因為好藝人不容易。」對於羅志祥與孫德榮和解，是否因此有感？她笑回：「我的過去都化解了，《天之嬌女》我兒子有請韓瑜演出，我們愛惜藝人，我一定要做模範，藝人有時候也很可憐，很多過去的大牌歌手現在沒飯吃，在路邊跟人要錢買便當，我能幫忙一定盡量幫忙。」

(中時 )