大葉大學運健系大四生石翊群（左）在系所內打造的專業健身教室內，教學員拳擊有氧。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學運動健康管理學系在系上打造專業的健身空間，包括全方位適能教室、動感飛輪中心等。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學運動健康管理學系在系上打造專業的健身空間，包括全方位適能教室、動感飛輪中心等。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學運健系輔導學生取得專業證照，並在校內實習，學習設計課程，帶領學員做運動，也藉此讓校內師生可以就近運動健身，保持身心健康。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

不受疫情影響，健身風氣愈來愈夯！大葉大學運動健康管理學系大四生石翊群，從籃球選手轉型成為運動指導老師，還沒畢業已經坊間健身房開班授課，為了感謝、回饋學校，他回校教師生健身，以獨有的布農族大男孩幽默感，讓師生在輕鬆的歡笑聲中，一起動滋動，保持身心健康。

高高壯壯的石翊群表示，以前中學時期曾是籃球選手，對各類運動頗在行、也很有興趣，升學時特別選擇運健系，充實自己也學習正確的運動觀念；大葉大學的課程訓練很扎實，從人體肌動學、運動生理學等知識基礎開始，接著再教大家如何去設計課程、如何擔任健身指導。

在系上輔導下，他順利考取Radical Fitness專業證照，已經在業界開班授課，擔任健身工廠的有氧運動老師，主要開設舞蹈和拳擊有氧等課程；目前也在系上安排下在校內實習，擔任健身課程的運動指導老師，上過課的學校教職員普遍都非常肯定，不只專業到位，上課帶動技巧也好，課程氣氛活潑，上完課身心都舒暢。

石翊群說，很感謝系上德國師徒制教育，他過去沒接觸過跳舞，對身材又沒自信，大三老師卻鼓勵他把自己獨特的舞姿當成個人特色，讓他嘗試帶領跳舞健身課後，意外得到正面迴響，學員們都說他靈活又動感，也讓他慢慢建立起信心，決定朝專業有氧運動老師發展。

校內健身課程，場地都由學校提供，報名的教職員酌收50元的水電使用與清潔費，擔任健身指導老師的在校實習生則可領取實習鐘點費。

系主任蔡孟娟指出，運健系上打造「動感飛輪中心」、「運動健康指導練習室」、「運動治療室」、「銀髮族健康促進中心」、「全方位適能教室」等學習場域，學生除了在特色教室上課，取得運動指導或教練證照的學生就能擔任實習教練，設計運動方案，在中午午休、下班後的晚間時段，帶領有興趣的校內教職員、師生一起運動。

(中時 )