苗栗縣政府首創全國，與在地青創青年共同合作，成立「苗栗勝興365青年創業基地」，提升苗栗青年競爭力，7日揭牌啟用期以吸引更多青年返鄉。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府首創全國，與在地青創青年童正一合作，成立苗栗「勝興365」青年創業基地，結合勝興車站的觀光旅遊資源，打響青創品牌知名度，成為全國唯一舊山線青年創業基地。7日苗栗縣長徐耀昌等人揭牌啟用，期以吸引更多青年返鄉，帶動地方特色產業發展。

縣府勞工及青年發展處引領青年帶動地方發展，與苗栗縣在地青創青年童正一合作打造苗栗勝興365青年創業基地，成為全國唯一舊山線青年創業基地。

苗栗縣政府與在地青創青年共同合作，成立「苗栗勝興365青年創業基地」，7日揭牌啟用，期以吸引更多青年返鄉。（何冠嫻攝）

徐耀昌表示，三義的勝興車站擁有豐富的在地資源以及優美的自然環境，希望透過建立「勝興365」青年創業基地品牌，串連苗栗各地的優秀青年，並藉由勝興車站的旅遊資源來達到進一步的曝光。

勝興365基地Logo，外觀為火車象徵苗栗青創的火車頭，希望透過大手拉小手的方式，職人們互相交流、分享、提攜，引領苗栗青創職人走向美好未來的願景，未來還會舉辦創業分享講座以及DIY手作體驗課程，提升苗栗青年競爭力，也帶動青年返鄉。

勝興365青年創業基地駐地青年暨場域負責人童正一表示，目前聚集童正一原木手工筆、鑿工藝、泥研製所、來本冊子文創店家，皆為茁壯苗栗青年力量的共同理想，協力策畫基地，展現職人們的製作過程，更提供民眾親自體驗DIY手作的樂趣，共創苗栗青力量。

勞青處長彭德俊指出，運用品牌建立、由下而上推動地方創生等方式，勝興365青年創業基地成功整合公、私單位，並針對青年創業願景共同討論，規畫青年展售區、駐地青年工作區、DIY手作體驗區3個主題空間，提供創業青年們交流與共享的空間，藉優秀駐地青年及勝興旅遊勝地美名，再創苗栗三義觀光新地標。

(中時 )