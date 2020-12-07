總獎金額高達660萬美元的瑪雅科巴菁英在墨西哥卡門海灘科蘇梅爾島的變色龍高爾夫球俱樂部落幕，現年23歲的挪威超級新秀霍夫蘭（Viktor Hovland）在面對懷斯（Aaron Wise）的強力威脅下，憑藉第18洞的12呎博蒂推桿，最終以標準20桿的264總桿奪下生涯第二冠。

霍夫蘭在2月的波多黎各公開賽拿下職業生涯首冠的時候，他就是依靠著72洞推進30呎小鳥推取勝的。這是自2007年開始創辦的瑪雅科巴菁英賽史上第一次出現需要通過72洞抓鳥來決出冠軍，霍夫蘭兩次奪冠都是在驚濤駭浪中獲勝，可見得他的心臟相當大顆。

霍夫蘭在前9洞抓了4鳥，緊追在後的懷斯更加神勇，不但3鳥入帳，而且還在第7洞成功獵鷹，將彼此間的差距縮小至2桿。轉戰後9洞，懷斯表現平穩再添3鳥，單日1鷹6鳥，低於標準8桿的63桿絕佳成績。

霍夫蘭則在後9洞險些陰溝翻船，先在第12洞吞下柏忌，緊接著連抓2鳥，打完15洞與懷斯並列領先，關鍵第16洞霍夫蘭第2桿將小白球打進右邊長草區，幸好第3桿漂亮救球，成功保帕，第18洞霍夫蘭沒有讓機會溜走，憑藉精彩小鳥推，1桿優勢氣走懷斯，開心抱走冠軍獎盃。

霍夫蘭賽後表示，「我以為第16洞會出現麻煩，好在那一洞我保住平標準桿，這一洞是最驚險的1洞，來到第18洞我知道得抓鳥才行，打到最後的時候雙手都在發抖，真的好緊張。」

功虧一簣的懷斯則是耿耿於懷的說，「我已經盡全力打好整個回合了，尤其是第17、18洞都打得很積極，可是天不從人願。」懷斯確實很怨嘆，因為他在第17、18兩洞都錯過了12呎博蒂推桿，最終只能拱手讓出獎盃。

(中時 )