蔡政府強硬開放美國帶有萊劑的豬肉後，外傳下一步將開放的就是來自日本的福島核食，對此，駐日代表謝長廷表示，日本核食問題恐將影響台灣參與CPTPP，引起各界熱議。根據一份最新網路民調顯示，絕大多數網友都認為，應該繼續禁止日本核食進口。
網路平台《YAHOO》以「謝長廷說續禁日本東北食品不利CPTPP，衡量兩者，你選哪一個？」為題，進行網路投票，投票時間為7日至12日，截至下午5點10分，有700多名網友投票，其中，選擇應該續禁日本東北食品的有644票，選擇CPTPP的則有58票，換言之，有超過9成的網友認為應該繼續禁止日本核食進口台灣。
認為應該要繼續禁止日本東北地區食品的網友表示，「反正CPTPP也沒有台灣的份,所以還在裝什麼？」、「謝續任駐日大使才對台灣不利」、「國民健康第一」、「民進黨當時下的註解，就是核食品，沒什麼好說的」。
認為應該要選擇CPTPP的網友則表示，「嘴巴在自己身上，你可以不要吃」、「想要自由貿易就必須遵需國際規範，產地有標示下可自行選擇是否採購與否」、「科學依據的正當理由」、「只要科學檢驗數據符合安全為何要禁 ?」。
(中時新聞網)
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