NCC上月裁定中天52頻道「不予換照」，中天對此向台北高等行政法院聲請假處分，但法院今日認定駁回聲請，仍可抗告。藍委陳玉珍今日於政論節目上表示，司法是言論自由最後一道防線，對此裁定感到難過。媒體人羅友志說，媒體要監督國家，而不是國家來干涉媒體的新聞自由。

陳玉珍指出，高院宣稱原處分沒有對中天造成極大急迫及危險，說中天可以把器具、設備、人員、節目移到娛樂台、綜合台等。但若因為中天有這些優勢，可以朝這方向努力，因此駁回，那根本是倒果為因。

陳玉珍補充，高院另說中天放在52頻道是有線系統業者和頻道代理商之間，私法上的關係，NCC無從介入。但事實是NCC很明顯的已經介入，甚至還說打算給公廣集團機會，代表這個理由相當不充分。

羅友志表示，自己對法院很尊敬，但整個假處分的法條都不對。因為媒介視讀教育及媒體特殊性來看，都不構成假處分的理由。法院說新聞是社會公器，因此擔心以後其他人也用假處分來迴避。但法律上明明就有保障救濟權，如果這種理由可以成立，那等於救濟權根本沒保障。

羅有志說，明天新聞一出來，台灣一定很多受意識形態影響的年輕人會說「太棒了，國家要干涉一下中天的自由，國家政策優先。」但真正的媒體自由不該如此，而是「媒體要監督國家政策，要凌駕於國家，國家不該監督、干擾媒體的新聞自由。」

(中時 )