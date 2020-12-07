2021台南市耶誕跨年系列活動，打破單日單場模式，從12月5日起一連推出7場精采絕倫的大型音樂節目，繼首波公布的天后田馥甄、情歌王子周興哲等歌手演出外，7日市長黃偉哲再公布第二波演唱會藝人名單，將由迷幻王子林宥嘉、搖滾樂團八三夭、台語歌王翁立友等藝人，在耶誕節的周末接棒演出，歡迎全台的迷哥迷姐前來欣賞。

黃偉哲與荷蘭美聲歌手馬丁．霍肯斯（Martin Hurkens），一起公布台南市耶誕跨年活動的藝人名單，除26日在市府西側廣場的「搖滾嘻哈夜」演唱會，將邀請林宥嘉、八三夭、瘦子E.SO、高爾宣、吳卓源、陳忻玥、G5SH、童立安、江靜等人演出外，27日在新營體育場的「青春流行夜」演唱會，也有翁立友、五堅情、柯泯薰、大支、Spark等藝人助陣。

至於眾所關注31日在市府西側廣場的「金曲跨年夜」活動，目前演出藝人名單仍在保密中。

黃偉哲表示，市府團隊化不可能為可能，在有限的經費預算中，辦出全台場次最多、邀請藝人最多、場次分布最廣，又有多位外籍藝人參與的活動，這要感謝贊助活動的企業。他也提醒民眾，活動前先到網站填寫實聯制資訊，並戴口罩保障自己與家人的安全。

此次的2021台南市耶誕跨年系列活動，首場已於5日在麻豆總爺藝文中心舉辦「野餐音樂會」、6日在佳里蕭壠文化園區舉行「歡樂嘉年華」；隨後，18日的「爵士．樂無限」將移師市府西側廣場，由英國古典、流行跨界歌手李美潔（Mary-Jess Leaverland）與馬丁．霍肯斯、王若琳、國家交響樂團合力演出。19日同場地的「浪漫情歌夜」則找來田馥甄、周興哲、閻奕格、蔡旻佑、周予天、鄭心慈、蔣卓嘉等藝人出演。

(中時 )