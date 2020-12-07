印尼警方指出，極端伊斯蘭組織「伊斯蘭防衛者陣線」的支持者今天惡意攻擊警方，阻礙辦案，6人遭警擊斃。

雅加達大都會警察局長法迪爾（Fadil Imran）今天在記者會表示，警方昨晚接獲線報，「伊斯蘭防衛者陣線」（FPI）支持者意圖破壞警方今天10時約談FPI創辦人里齊耶克（Rizieq Shihab）的計畫，警方調查時遭FPI支持者攻擊。

雅加達椰子網（Coconuts Jakarta）報導，法迪爾指出，事件發生在雅加達與西爪哇省芝甘北（Cikampek ）間的高速公路50公里處，約10名伊斯蘭防衛者陣線支持者以兩輛車包圍、撞擊警車，逼警停車後，使用槍枝、武士刀和鐮刀攻擊，警方生命受威脅回擊，擊斃6人，其餘4人逃離。

里齊耶克11月結束3年在沙烏地阿拉伯的自我放逐返回印尼，之後接連幾天舉辦多場宗教集會，聚集成千上萬人，違反印尼防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散措施，警方為此多次約談，迄今未到案。

(中央社)