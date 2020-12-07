央行提前在第四季理監事會前出手打炒房，央行總裁楊金龍表示，此次不動產針對性審慎措施，是全國性並沒有特定區域。此波房價上漲，中南部和桃園及新竹比較熱，和前波僅限於北部不同。今年房市上揚，寬鬆的資金以及台商回台投資是原因，南科和中科等中南部房市上漲，另外各縣市土地重畫建商積極推案，也產生紅單炒作。

央行也強調，此次不動產針對性審慎措施，僅規範高風險貸款戶，並不影響首購及換等絕大多數實質需求貸款案件，金融機構辦理不動產抵押貸款應確實遵循本項貸款規定，央行將加強相關金融業務檢查。

楊金龍表示，今天宣布的不動產針對性審慎措施並不溯及既往，新措施將12月8日起生效。

今天宣布的四大措施的最後一項「餘屋貸款」，是過去央行不動產信用管制所未曾涉及的領域。央行表示該餘屋貸款，主要是針對建築業的餘屋貸款控管。央行調查國內30餘家銀行的建築業餘屋貸款平均約5.5成，但最高也有達8成，因此，央行此次將建築業餘屋貸款成數限制為5成。

(時報資訊)