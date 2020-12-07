專業伺服器機殼領導廠勤誠（8210）11月合併營收新台幣6.48億元，較去年同期減少12.5％，較上月增加17.5％；累計1-11月營收新台幣68.5億元，年增12.2％，為歷年同期新高。勤誠表示，上半年受疫情推升雲端服務需求，營收成長強勁，第四季則因客戶進入庫存調整期，旺季效應不如過往。然而根據目前美、中兩地資料中心客戶訂單，公司樂觀看待明年營收成長，並持續看好整體伺服器產業的中長期需求。

在全球經貿環境動盪與後疫時代下，彈性布局供應鏈以分散風險已成趨勢，勤誠除分散生產地集中之風險，也為滿足客戶持續成長之需求，進行產能擴張，不僅於北部設立NCT廠滿足快速打樣及少量多樣的產品需求，嘉義新廠也預計於2021年底開始貢獻，將結合在台研發資源，因應客戶需求快速調整設計、製造與出貨地區，發揮高度客製化與彈性製造優勢。

勤誠表示，明年隨著CPU新平台與邊緣運算相關應用陸續推出，伺服器出貨量預期將持續成長。勤誠長期專注於伺服器機殼解決方案，透過與系統整合商合作出貨至終端大型雲端客戶，針對邊緣運算、各家新一代的CPU平台、高密度存儲伺服器所新開發之機殼解決方案也將陸續貢獻營收，帶動公司中長期營運成長。

(時報資訊)