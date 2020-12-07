美國總統川普或國務卿蓬佩奧是否有可能在卸任前閃電訪台，大陸官媒環時總編胡錫進回應，若果真如此，必須給予雷霆萬鈞的反應，讓配合川普的民進黨當局「死定了」。對此，前民進黨立委林濁水指出，「像建交這樣天大地大的事，北京反應實在不成比例，怪到極點」。

由於川普政府近日持續宣佈多項針對中國大陸的禁制政策，大陸媒體網紅胡錫進在微博發文表示，近來有各種猜測川普團隊可能在離任前的針對台灣問題搞大動作，包括派蓬佩奧訪台，甚至是川普本人閃電訪問台灣、宣佈與台灣建交等，要真那樣，大陸的反應必須是雷霆萬鈞的，「要讓配合川普政府這樣幹的民進黨當局死定了」。

他表示，最輕的選項「必須派戰機飛越台灣島，並且根據情況輕重採取一般飛越台灣島或者在臺北超低空飛行，以宣示中國的主權」，那將是對美台氣焰的沉重打擊。

對此，林濁水表示，「做一個超級鷹，像建交這樣天大地大的事，怎麼讓中國大陸派飛機超低飛過臺北就交差了事，就算雷霆萬鈞？真是彈弓打大象，成比例嗎？」，他感覺，「這怪到極點」。

網友則在貼文表示，「筆尖和桌子，利益靠大邊，臺灣不需要地配合美國留守政府吧」、「川普就要下台，大可不必製造事端」。

超級鷹隊環球胡錫進警告川普如果派國務卿蓬佩奧訪台，甚至是川普本人閃電訪問台灣、宣布與台灣建交等，中國的反應必須是雷霆萬鈞，將派出戰機飛越台灣，並根據情況輕重採取一般飛越台灣島或者在台北超低空飛行，宣示中國的主權。 做一個超級鷹，像建交這樣天大地大的事，怎麼讓中國派飛機超低飛過台北就交差了事，就算雷霆萬鈞？真是彈弓打大象，成比例嗎？怪到極點。 由林濁水發佈於 2020年12月6日 星期日

(中時新聞網)