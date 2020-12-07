50歲男星馬國賢是綜藝節目的常客，同時也是演藝圈著名的黃金單身漢，過去幾段戀愛都沒有個好結果，他也透露，自己在2、3年前談了一場戀愛，交往僅1個月的時間就分手，然而因為他陷得非常深，導致他傷心了很長一段時間，連周遭朋友都很擔心他的狀況，就連吳宗憲都誤會他要輕生及時救援。

馬國賢在節目《命運好好玩》透露，當時他第一眼就覺得女方很不錯，希望以結婚為前提交往，然而對方是在中部當公務員，分隔兩地只能假日見面，平常大多都靠講電話、視訊培養感情，也這麼過了將近一個月，沒想到女方突然提分手，「沒有覺得不好，只是心裡還是有一些事情放不下，還想再回去試試看」。

女方還放不下前段感情，讓馬國賢有點生氣，「妳這輩子最討厭人家劈腿，妳抓到了這個事實，現在又要再回去找他，這樣子是不是不太好」，最後他還是選擇放手，但一時之間心情很難平復，「我跟她聊天的過程當中，我覺得這個女生是非常適合當老婆的人，那我從來沒遇過這樣的女生，應該要好好把握」。

馬國賢認為自己應該要好好把握眼前的好女孩。(圖/翻攝自命運好好玩YouTube)

因為陷入太快，讓他很難走出情傷，每次收工回到飯店都會想起這段感情，當時行程結束後，所有人都到他房間，他想要開窗透透氣，沒想到吳宗憲立刻嚇到拉住他大喊「不要」，他才趕緊解釋自己不是想不開，「活到這個歲數，很多事情特別是緣分的東西，真的是沒辦法強求」。

(中時新聞網)