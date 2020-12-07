美國司法部長巴爾和總統川普近日針對大選是否出現舞弊現象，存在嚴重分歧，2人的關係也急轉直下。《紐約時報》6日引述消息來源報導，巴爾考慮在川普任期結束前卸任，甚至在本月內提出呈辭。目前司法部和白宮尚未回應此事。

目前尚無法確任巴爾離職，是否與川普拒絕承認敗選有關。《紐時》引述多名知情人士指，巴爾上周就已開始考慮辭職，認為自己已完成在司法部定下的目標，川普也沒有影響他的決定。另有知情人士透露，巴爾尚未做出最終決定，有機會留任至民主黨總統當選人拜登明年1月20日上任。若果巴爾提前卸任，司法部長一職將由副部長羅森（Jeffrey Rosen）暫時頂替。

現年70歲的巴爾被視為川普忠實的得力助手，大選前一直配合後者，指控本屆大選可能出現舞弊。不過上周，巴爾受訪時口風匹變，稱司法部未發現廣泛的選舉舞弊證據，引來川普不滿。

(中時 )