高雄電競嘉年華7日宣布啟動，將於11日至13日，一連3天在高雄電競館展開。圖為運發局長侯尊堯（右起）、教育局長謝文斌、毒防局長林瑩蓉試玩。（曹明正攝）

終於來了！因疫情延期的2020高雄電競嘉年華，將從12/11起，一連3天在高雄電競館展開，包括《英雄聯盟》、《特戰英豪》、《灌籃高手 SLAM DUNK》等熱門遊戲都將參戰，一旁的鯨魚堤岸，也將有各項電競潮流主題巿集。

7日的啟動現場，形象短片展現了電競產業的各種面向，從遊戲體驗、電競賽事、設備硬體到轉播技術等無一不包，運發局長侯尊堯、教育局長謝文斌及毒防局長林瑩蓉也搶先試玩，並邀請巿民 一起到現場連嗨3天。

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