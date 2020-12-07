2020高雄電競嘉年華11日起連3天開打 17:292020/12/07 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄電競嘉年華7日宣布啟動，將於11日至13日，一連3天在高雄電競館展開。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄電競嘉年華7日宣布啟動，將於11日至13日，一連3天在高雄電競館展開。圖為運發局長侯尊堯（右起）、教育局長謝文斌、毒防局長林瑩蓉試玩。（曹明正攝） 終於來了！因疫情延期的2020高雄電競嘉年華，將從12/11起，一連3天在高雄電競館展開，包括《英雄聯盟》、《特戰英豪》、《灌籃高手 SLAM DUNK》等熱門遊戲都將參戰，一旁的鯨魚堤岸，也將有各項電競潮流主題巿集。 7日的啟動現場，形象短片展現了電競產業的各種面向，從遊戲體驗、電競賽事、設備硬體到轉播技術等無一不包，運發局長侯尊堯、教育局長謝文斌及毒防局長林瑩蓉也搶先試玩，並邀請巿民 一起到現場連嗨3天。 台積電511元創新高 台股14273點續寫紀錄 《通信網路》兆勁11月營收雙衰 打入SEGA供應鏈蓄力 (中時 ) #電競 #局長 #高雄 #現場 #遊戲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭竹林國小2輛「超跑」 跳繩競速賽封王又稱后 09:532020/12/07 體育 愛爾達跨足電商 明年Q2上線 04:092020/12/07 產業．科技 聯電市值飛越6,000億元 輕取國泰金 成市值第7大 11:312020/12/07 財經 水上愛心嘉年華 義賣逾70萬 04:092020/12/07 地方新聞 跨年訂房潮 墾丁、高雄兩樣情 04:092020/12/07 產業．科技 《電子零件》遠距商機熱 群光今年營收戰新高、明年拚千億元 15:052020/12/07 財經 電子集團股作帳行情發威 台股指數再創新高 12:432020/12/07 財經 宜蘭冠軍米 旺旺得標做公益 04:092020/12/07 地方新聞 寶島熱門新聞 全國最經典就在彰化 社頭、芳苑、彰市和二林授證經典小鎮 - 寶島 德芳南路餐廳一家家開 盼打造「公益路第二」美食一條街 - 臺中市 彰化火車站通透玻璃新妝吸睛 活鐵道資產彰化市入選經典小鎮 - 寶島 樹林三龍里綠家園啟用 廢棄雜物堆變種菜園地 - 寶島 國中會考放榜 黎明中學10生5A＋＋破校史紀錄 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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