台中市議會三讀議案第二讀會7日討論110年度總預算案民政財政經濟部分，市議員黃守達等抨擊說，市府青年事務咨詢委員會、中台灣區域治理平台等，只有煙火式短暫活動，根本是浮編預算；研考會主委吳皇昇說，盧市長就任後，108年用於平台業務經費是1200萬元，支出經費比前朝縮減一半。

林德宇說，市長第二備金5億元，建議刪減1.5億元。周永鴻痛批明年度預算，台中市各局處光是舉辦活動補助活動就編4.51億；這些活動並無法引導城市長期發展與建設，卻讓台中市淪為「單向度的城市」，看不到長遠發展。

黃守達指出，研考會在青年事務諮詢委員會總計編列380萬元預算，一場100人2天1夜共識營就斥資150萬元；江肇國說，研考會編列110年度預算，其中「中台灣區域治理平台」經費，從109年度69萬8000暴增到576萬8000，增加8倍多根本是浮編預算。

吳皇昇表示，「青年事務諮詢委員會」主要是增進青年參與公共事務能力，讓青年的聲音入府；與經發局、勞工局等業務面向各有其專業分工；中台灣治理平台這是為深化跨域合作、厚實城市發展能量所做的努力，盧市長就任後相當著重鄰近縣市合作，明年度邀請產官學界代表共商中部區域未來發展。

今年全球經濟受新冠肺炎疫情衝擊，台中在防疫同時兼顧民生與經濟，成功舉辦2020台灣燈會、第二屆台中購物節、新社花海暨台中國際花毯節等多元活動；燈會累積1182萬參觀人次，第二屆台中購物節更創造超過90億元經濟產值，花毯節不到一個月活動期間即吸引約265萬人次到訪，經費都用在刀口上。

(中時 )