上市建商日勝生（2547）表示，成功取得國泰世華銀行「北市中正區公園段二小段246地號等25筆（原28筆）土地都市更新事業計畫」的新實施者案。

該案經都更多年並於2015年8月11日由台北市政府公告劃定核准，今年七月底對外甄選都更實施者，最後由日勝生獲選最優申請人資格。

日勝生前三季獲利2.73億元，每股稅後純益為0.30元，略低於去年同期的3.4億元、EPS0.37元。

今年日勝生線上個案，銷售成績亮眼。桃園青埔新案「新京站」總銷18億元，已100％銷售一空，預計將在2021年第二~第三季完工交屋入帳；另外還有板橋「幸福站」一樓店面今年和明年持續銷售。至於台北市捷運宅新成屋「超．站S」已售六成，也是今年和明年的業績之一，市場預期，2021年業績持續亮眼可期。

至於轉投資事業京站商場，第三季業績已明顯攀升，第四季更進入消費旺季，全年貢獻度可望發威。

(工商 )