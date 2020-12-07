台中市大里區德芳南路，近年來名店餐廳一家家開，附近道路筆直、寬闊，加上鄰近74號快速道路，交通方便，頗有公益路餐廳街第二態勢，地方人士希望打造成為大里的「美食街」，中市議員李天生爭取設置「德芳美食商圈」，推舉國光里長魏益川擔任籌組召集人，並望市府整體規劃。

中市德芳南路鄰近台74號及中投快速道路，近年來吸引赤鬼、品田牧場、烤狀猿、森燒肉、菊園日本料理、韓式餐館、樹太老、十二鍋等知名餐廳進駐，大里區公所也實地統計，德芳路至德芳路二段計有59家餐廳，從傳統的爌肉飯小攤，到鍋物、海鮮料理、港式飲茶、日本懷石料理、壽喜燒及韓式料理都有，是大里主題餐廳進駐最多的地區。

台中市議員李天生指出，此路段，交通、停車方便，很有發展潛力，地方希望設置「德芳美食商圈」，帶動地方進一步發展，國光里長魏益川則指出，德芳路交通方便，租金較低，不少公益路餐廳紛紛轉進前來展店，但此處公共設施不足，缺乏整體規劃及大型行銷活動，須爭取修建人行步道、裝置藝術、街頭意象、演奏區及打卡景點等設施，打造成為大里的美食街。

台中市府經發局，日前邀集地方各界協商，出席里長們都表示支持，經發局指出籌備商圈需要30人以上提出申請，並依規定召開發起人、會員大會等會議，並訂定組織章程、籌組管理委員會，經市府核定後開始運作，經發局同時將委請專業團隊從旁輔導協助促成。

(中時 )