中天假處份被駁回 施正鋒批理由與NCC如出一轍

對於台北高等行政法院駁回中天電視台申請的假處份，獨派大老施正鋒今天直言，行政法院講理由和NCC如出一轍，根本只是察顏觀色的幫兇，用一句「社會公器」就把一家電視台壓死，但社會公器絕對不是公共財，應該要由社會來評斷，而不是由政府來決定，「這幾個法律人真得很糟糕」。

對於行政法院認為中天新聞台6年前就知道會有審查，也應該知道只要有審查就不一定能夠換照。對此，前喜樂島聯盟主席丶現任東華大學教授施正鋒表示，問題是當時知道的是什麼樣的審查？基本上這要回到審查的重點，「中天有造成立即危險嗎？有造成國家安全的危害嗎？」

他說，NCC明訂不應給予換照的負面表列，所列舉出來的紅線其實很少，「我不好意思說這是政治審判」，高等行政法院認為中天新聞台6年前就該要有心理準備，但如果沒有造成上述這些危害，其他的理由應該是能改善就改善。「你講了一大堆理由，為何不以同樣的標準要求『三民自』呢？更何況他們已經介入到整個民進黨的派系和政府的運作」。

至於高等行政法院認為媒體是社會公器，施正鋒強調，「什麼是社會公器？它不是公共財！不要搞錯了」，今天如果是無線台，我們沒話說，但中天新聞台是有線電視台，花了多少心血？多少的投資？怎麼能說關就關，「對電視台來說，要關掉當然有立即造成的危害啊？怎麼可以用個公器兩個字就把它壓死，駁回它的假處份」。

他重申，社會公器絕對不是公共財，社會公器由誰評斷？當然不會是行政部門，而應該由社會來評斷，而且也不是多數決，因為立場這種東西本來就各不相同，是要由讀者和觀眾透過市場來決定。

施正鋒也批評高等行政法院駁回的理由與NCC差不多，根本就是把它拿來抄一抄，「這些人不知是哪裡畢業的？真的很糟糕！根本沒有日本殖民時代對抗殖民統治者的精神，只是察顏觀色的幫兇」。

他說，講不好聽的，這次的中天換照案，就像超商的加盟店，政府不讓你經營，就故意在這裡扣一分，那裡加一分，但扣幾點應該要由讀者和觀眾來決定，而不該由政府來決定。

(中時 )