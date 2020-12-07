2020.12.07 桃園市 ▲桃園市長鄭文燦7日親臨六股埤塘生態公園竣工典禮，表示未來將會更全力改造大竹，因應大竹人口不斷成長，增加更多公共設施。（姜霏攝）

蘆竹區六股埤塘生態公園近期翻修完畢，從規畫設計到正式施工共歷經2年的時間，耗資約1700萬，將原來常常遭亂丟垃圾的治安死角，改建為運動休憩景點，隨著大竹人口逐年攀升，替當地居民新增夜間散步好去處。

六股埤塘生態公園舊名為2-11埤塘，以往民眾運動只能繞著埤塘外牆，與車爭道十分危險，且高牆內的埤塘空間常遭亂丟垃圾，桃園市政府決定將該處整治，全區設置成全齡無障礙運動環湖步道，加強高程落差的安全護欄，並設置34盞景觀高燈、74盞低燈，強化夜間照明及造景，針對水泥圍牆也讓居民參與票選，用海洋及湖畔特色主題重新彩繪。

改善內容還包含埤塘內的減水壩改善，有效解決大雨埤塘宣洩問題，另也特別保留所有的大型喬木，搭配種植石斑木、金門赤楠及紫藤等季節開花性植栽及地被植物，增加多元生態棲息地優勢，夜間搭配燈光營造出獨特夜景。

蘆竹區公所表示，原預計去年12月準時開工，但後來因養殖業者才剛將放魚苗，工程期間業者的車輛無法進入，將導致魚苗死光的情形，因此業者當時向區公所協調，希望能等2、3個月再進行整修，需等魚群長大比較好生存，因此區公所暫緩了整治計畫，但一年後仍順利完工，打造大竹居民運動休憩場所。

(中時 )