2021台灣燈會在新竹市舉辦，交通部觀光局今日公布主燈「乘風逐光」的造型，主燈為超過15公尺的大竹藝燈籠。設計團隊豪華朗機工指出，主燈有3大亮點，內部有54個燈籠，是由新竹在地宮廟祈福組成，結合新竹玻璃產業，利用回收玻璃營造燈光效果，外型由108根孟宗竹為材，代表108炷香祈求國泰民安、風調雨順。

主燈乘風逐光是由甫獲總統文化獎的藝術團隊豪華朗機工操刀，擅長以機械動力裝置表現創作概念的豪華朗機工設計團隊團長張耿華表示，團隊設計思考時，是從命題「乘風逐光」倒唸回去「光竹風城」，希望透過本土文化、元素、科技力，在主燈上完整呈現，對世界說話。

張耿華說，外觀主體有108根竹子，除了動態及力學平衡外，以及最後美學呈現，燈會在為台灣祈福非常重要的時間點舉辦，108這數字是在非常重要的慶典、場合或對天祈願時，重要的數字，拿108炷香對上蒼說話，希望國泰民安、風調雨順。主燈內部有54顆燈籠，希望透過跟新竹市府合作找在地宮廟一起為主燈祈願、祈福，不論是過火、過爐、寫字、用印，希望把在地宗教力量，結合在主燈內。

張耿華表示，新竹有非常重要的玻璃產業，因此在主燈內將玻璃元素透過回收機制，再造成主燈的重要元件，並跟光做完整結合，在現場完整呈現。

張耿華說，從單純造型主燈轉換成燈會2.1版本，往一個不是那麼具象，但又跟風對話、光對話、動態及電對話，科技的加入非常重要，代表新竹從傳統跟科技併存的狀態。將思考燈會往2.1版本走時，科技力可以跟主燈有連結，將與中華電信討論有無可能將雲端、5G技術融入作品，可能跟民眾互動、與風結合。

連結在地產業與記憶的傳統竹藝，結合竹、風、科技的聲光機動態，為有史以來最奇幻萬變的主燈。在白天是座壯觀的竹藝動力雕塑，靜態優雅；夜晚則為華美的祈福律動之光，伴隨交響與電子交錯的壯麗配樂，以機械動力展現風動的效果，在開合之間幻化成為光影的聖殿，置身其中宛如走進沉浸式的展演空間。

(中時 )