桃園市農業局為推廣農業產銷班生產的農產品，增進農民福利及經濟收益，每年發放18萬本月曆給各機關、學校及市議員，而今年也特別增加了休閒園區的簡介，農業局坦言，偶爾會遇到市議員需增加數量的情形，但因預算有限，因此會授權市議員翻印，且不得以市長的名義發送。

農業局設計的農業月曆每年都相當熱門，而每年的設計構想也都是依照桃園市的熱門蔬果為主，建立多元化的銷售管道以提高農產品附加價值，藉此達到產銷合一，同時也加強行銷桃園市農業、農村及休閒產業。農業局表示，每年幾乎都編列18萬本的預算發放給各機關，分別發送給市府及學校機關約2萬多本，警察及所屬機關約7千多本，13區的區公所約2萬多本，以及里長、市議員約6萬多本。

農業局會根據每月不同的蔬果、花卉放置不同的照片，再加上相關的文字敘述，而近年來休閒農業越來越熱門，農業局也特地在月曆內加上桃園市各休閒農業區的簡介，各休區擁有不同的特色活動，如手工DIY、農事體驗、水果採摘等，另外也設計了桃園市的「賞花地圖」，不同的月份都有最佳的賞花地區。

另外，市議員每人分配1百本月曆，偶爾會遇到市議員表示數量不足的情形，農業局坦言，因市政府每年編列的預算有限，沒辦法無限量的供應，因此碰到此情形時農業局會授權市議員翻印的權利，讓市議員自行印製，同時須以市議員而非市長的名義發送。

(中時 )