屏東縣議員唐玉琴趕上內閣改組話題，建議蘇下潘上，由屏東縣長潘孟安代替蘇貞昌接任閣揆。(林和生攝)

近來內閣改組消息不斷，國民黨籍屏東縣議員唐玉琴表示，萊豬議題不斷延燒，行政院長蘇貞昌表現荒腔走板，隨即拿出「蘇下潘上」的看板，期待屏東縣長潘孟安能接掌閣揆；潘見狀直呼「麥相害」（別害我意思）。

潘孟安說，自己認為蘇貞昌帶領的行政院團隊，在防疫、政策各方面表現國人有目共睹，自己則專注在縣政，希望與議員能夠繼續相互討論，如何讓這座城市更好。

(中時 )