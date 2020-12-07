藍議員要潘孟安接閣揆 潘直呼「麥相害」 17:372020/12/07 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣議員唐玉琴趕上內閣改組話題，建議蘇下潘上，由屏東縣長潘孟安代替蘇貞昌接任閣揆。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣議員唐玉琴趕上內閣改組話題，建議蘇下潘上，由屏東縣長潘孟安代替蘇貞昌接任閣揆。(林和生攝) 近來內閣改組消息不斷，國民黨籍屏東縣議員唐玉琴表示，萊豬議題不斷延燒，行政院長蘇貞昌表現荒腔走板，隨即拿出「蘇下潘上」的看板，期待屏東縣長潘孟安能接掌閣揆；潘見狀直呼「麥相害」（別害我意思）。 潘孟安說，自己認為蘇貞昌帶領的行政院團隊，在防疫、政策各方面表現國人有目共睹，自己則專注在縣政，希望與議員能夠繼續相互討論，如何讓這座城市更好。 蘇揆譏開放美牛「用換的」 鄭麗文怒嗆：沒常識也要看電視 勞資爭議調解破局 林穎孟2前助理喊告 (中時 ) #潘孟安 #蘇貞昌 #相害 #閣揆 #議員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨兩大老惡搞食安 周錫瑋痛批：拿台人健康換自己前途 08:152020/12/07 政治 屏縣出現「半風雨球場」議員直言，奇葩 17:062020/12/07 寶島 吵贏蘇貞昌後 藍營戰神18字斷言民進黨最終結局 21:542020/12/06 政治 《產業》蘇貞昌：加速屠宰場現代化 提升台灣豬競爭力 07:442020/12/07 財經 開放萊豬 孫大千轟蘇貞昌幹話王：蠢政府做賠本生意 11:002020/12/06 政治 蘇貞昌視察猴硐落石 獎勵台鐵預警機制 12:062020/12/07 政治 美和華興OB賽 隊員加總破千歲 04:102020/12/06 運動天地 返台沒見蘇貞昌 謝長廷曝：現談核食恐讓蘇院長更上不了台 10:342020/12/07 政治 政治熱門新聞 藍營2024誰出馬已成定局 媒體人斷言：機率90％以上 - 政治 看完不挺萊豬候選人民調 沈富雄爆民進黨2022結局 - 政治 拜登宣布不簽貿易協定 網傻眼：我們萊豬白吞了？ - 政治 謝長廷幫日本核食大內宣後 最新民調一面倒 - 政治 艋舺青山祭爆民怨 網友灌爆林昶佐臉書 怒轟：後悔投給你 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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