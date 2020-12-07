大陸女星楊冪擁有亮麗的外型與精湛的演技，因此吸引不少粉絲喜愛。童星出身的她，長相甜美可愛，演出不少角色；雖然楊冪多次陷入整型疑雲，但隨著童年照被爸爸陸續公布，也再次證明從小美到大，說的就是楊冪。

先前楊冪爸爸就在微博上PO出她小時候的照片，照片中只見她的五官一樣精緻，綁著頭髮散發出甜美氣質，和現在的女神模樣沒有什麼太大差別。爸爸分享女兒的童年照後，還逗趣地說：「事物和人總應對比的，我怎麼對比小冪和大冪的結果是還是小的時候好看。」不忘虧女兒一番，也可見父女倆的好感情。

楊冪小時候的照片再次被挖出 (圖/ 微博)

昨(6日)爸爸再度曬出女兒一系列性感美照，並說：「這丫頭我一直認為沒有小時候好看。但現在懂時尚了。還是挺好看的。都快超過她爸小林哥了。哈哈哈哈哈哈。」，頓時「楊冪爸爸覺得她沒有小時候好看」的關鍵字再度上了熱搜。

爸爸誇獎女兒懂時尚之後，果然不一樣了 (圖/ 微博)

此篇貼文更釣出女兒親自留言：「美還是你美」；許多粉絲看了之後紛紛留言：「小林哥是主要誇自己，間接誇女兒嗎」、「叔叔太會說笑了，這還不好看？」、「誇女兒同時誇自己，老凡爾賽了。」

楊冪自己也在貼文底下留言回應 (圖/ 微博)

(中時新聞網)