陽明山擎天崗草原及水牛群為北台灣知名景點，但有民眾意外發現有多頭水牛暴斃。台北市議員耿葳表示，今年一周內出現6頭水牛暴斃狀況，顯然死因並不尋常，並痛批陽管處處置流程不當。對此，陽管處表示，一個月有6水牛暴斃，目前排除口蹄疫，死因仍待化驗結果出爐。

耿葳指出，過去每年頂多一頭水牛死亡，但今年短期內卻有6頭水牛暴斃，其中一頭僅為幼牛，其餘皆為健康的成牛，有民眾懷疑是否因糧草不足導致餓死，也質疑恐傳染病導致。

耿葳認為，陽管處對於死亡牛隻除採集部分檢體送驗外，牛隻屍體竟就地挖坑掩埋，在死因尚未釐清的狀況下就直接掩埋，其中一頭就地解剖，加上採集檢體後的血水、以往死亡牛隻的殘肢、骨頭散落步道周遭，現場觸目驚心，擔憂若有傳染病，是否造成感染其他牛隻。

耿葳質疑，陽管處對水牛死亡的SOP到底是什麼，如果只針對細菌、傳染病化驗卻沒有將牛隻的營養狀況、胃部糧食狀況進行送檢，萬一牛隻真是餓死的將如何採取後續應變措施。

耿葳強調，擎天崗自古就是水牛的放牧場，目前僅存的水牛更是野化的族群，對擎天崗有著歷史性的意義，呼籲中央主管機關務必用謹慎的態度去應對，才能守護好擎天崗的水牛生存環境。

陽明山公園管理處發言人張順發證實，陽明山擎天崗上的水牛，從上月至今，短短一個月已有5頭成牛、1頭幼牛暴斃，不過目前排除口蹄疫，並將幼牛的胃部送去台大化驗，質疑是因為天氣突然轉冷造成牛隻暴斃。

張順發表示，發現水牛死亡後，現場先拍照口鼻部與牛蹄，給獸醫生判斷，目前初步排出傳染病後，就比照在野地自然死亡就地掩埋。張強調，今年與明年已委託文化大學團隊對水牛族群監測，陽管處也會加強巡查，後續會關切水牛的狀況，更會向獸醫諮詢及透過專家協助照顧。

(中時 )