大陸一名從外地到北京上班的劉姓女子，幾年前因為一個建案宣傳頭款只要7萬元人民幣（約新台幣30萬元），且是挑高3.9公尺的樓中樓，心動之下便花了所有積蓄訂了1戶，沒想到房子蓋好後走進去一看，2樓高度竟然只有1.4公尺，讓身高1.6公尺的她，根本無法挺直站立，氣得當場崩潰。

據《消費者報》報導，不少上班族因為買不起高房價的北京市區房子，便把買房目標放在距離北京較近的河北省廊坊市三河燕郊。劉女幾年前在社交平台看到一個建案，因為頭期款只要7萬人民幣，又是臨近地鐵的樓中樓，深深被吸引，二話不說就拿出所有的積蓄訂了一戶，可是等到房子蓋好進到屋裡一看，才知被建商的虛假廣告騙了。

劉女表示，當時銷售人員樓中樓的高度是3.9公尺，因為她身高1.6公尺，丈夫也不高，站在2樓的樣品屋可以完全站立，當時銷售人員還保證，如果超過3%誤差可以退房，於是當下就交了2萬人民幣訂金，

期待多時後，該建案終於完工，劉女的房子也在2020年10月31日交屋，但她走進屋裡一看當場傻眼，2樓的高度只有1.4公尺，她根本無法站立，除了她之外，還有500多名屋主也遇到同樣情況，目前正透過法律途徑向建商討公道。

(中時新聞網)