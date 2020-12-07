台南市長黃偉哲（前排左五）7日偕同相關單位、民代，一同為文賢路改建動土。（李宜杰攝）

文賢橋未來將拓寬至15公尺，且雙向布設人行道、混合車道。（李宜杰攝）

台南市仁德區的文賢路串連台南都會公園、奇美博物館、十鼓文化園區，南市府日前向中央爭取經費約6億元，進行文賢路拓寬工程及三爺溪文賢橋改建。然而，因缺工等因素，工程發包20多次，皆以流標收場，最終在7日上午開工動土。南市府工務局長蘇金安稱，改建後將改善文賢橋梁底高程嚴重不足的問題，提高三爺溪防洪能力，同時整合觀光景點。

坐落三爺溪上的文賢橋，依經濟部水利署「三爺溪排水及西機場排水治理計畫」認定，梁底較低且防洪能力不足，亟須改建。因此，南市府工務局配合文賢路拓寬工程一併改建，投入5億9275萬元，將原12公尺的道路拓寬為15公尺，分成2階段辦理。

第1階段為台86線橋下至保安路段改建（文賢橋），路長約500公尺，將於雙向各布設混合車道，並增設人行道，預計2022年6月底前完工。第2階段則為台1線至台86線路段，道路長約1390公尺，目前正加緊規畫設計中。

蘇金安表示，文賢路改建工程之所以重要，是因為文賢路與鐵路平行，而鐵路通常有阻斷交通的缺點，因此亟須拓寬文賢路緩解車潮。另外，文賢橋人行道的布設，也能讓民眾從保安車站下車後，一路散步至奇美博物館、台南都會公園。黃偉哲則稱，改建後的文賢橋為單柱式斜張鋼梁景觀橋，預估將成為新的打卡地標。

蘇金安指出，目前南市接受水利署補助、位於仁德區施工的橋梁共有3座，分別為位於仁德交流道182線的萬代橋、仁德三爺溪永寧橋及7日動土的文賢橋，待工程全告竣後，未來三爺溪的水患應可大幅降低。蘇金安還稱，南關線一帶2年內執行的工程經費已超過100億，包括大台南會展中心設置等，南關線未來絕對繁榮可期。

(中時 )