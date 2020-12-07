受惠於蘋果iPhone新機銷售不錯，光學鏡頭廠—玉晶光(3406)11月合併營收18.07億元，較上月增加9.28%，創下歷年同月新高，由於客戶中高階鏡頭需求還是很旺，玉晶光12月可望是淡季不淡，玉晶光董事長陳天慶表示，依目前客戶需求來看，今年第4季及明年第1季營收有機會比以往年度同期來的好。

延後上市的蘋果iPhone新機銷售不錯，玉晶光也迎來遲到的旺季，如之前玉晶光預告，10月是第4季營運低點，玉晶光11月合併營收為18.07億元，月增9.28%，年增52.29%，為歷年同月新高，累計前11月合併營收為144.31億元，年成長32.25%。

玉晶光近幾年以工匠精神專注做好研發及製造，包括提升模具精度、產線自動化，以及生產大數據分析，讓公司在製造生產良率趨於穩定，進而推升公司營收及獲利成長，雖然中美貿易戰及新冠肺炎疫情重創智慧型手機需求，但玉晶光營運未受太多影響，今年第3季合併營收51.87億元，更創下單季歷史新高，累計前3季稅後盈餘20.57億元，年增35%，每股盈餘為18.47元。

為因應客戶需求，玉晶光近兩年在大陸廈門及台灣台中兩地擴產，其中廈門部分以租賃方式投資3座新廠，生產4P至7P鏡頭產品，3座廠在第3季底已全線投產，增加約20%到25%產能，台灣廠部分則計畫生產VR/AR及手機閃光燈(Flash)鏡片，目前廠房仍興建中，最快明年上半年投產。

由於智慧型手機多鏡頭及規格持續提升，玉晶光客戶中高階鏡頭需求還是很旺，陳天慶表示，依目前客戶需求來看，今年第4季及明年第1季營收有機會比以往年度同期來的好；至於VR/AR產品玉晶光亦有團隊開發設計，預計2022年後可望有較好的營收貢獻。

(時報資訊)