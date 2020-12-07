美國和中國的關係近日出現趨向緊繃趨勢，讓投資人減少風險偏好。另一方面，脫歐談判不確定性，讓英鎊受挫，以英國為基地的出口商則因此獲益。

周一泛歐Stoxx 600指數延續亞洲主要股市的跌勢，早盤跌3.05點或-0.77%，為390.98點。銀行股跌2.3%，零售股跌1.7%，領跌基準指數。

德國DAX指數也下挫約0.7%；惟英國FTSE指數因英鎊下挫，小漲0.1%，例外於歐洲其他股市。

路透獨家搶先報導，美國正準備對12名中國官員實施制裁，這些官員涉嫌在取消香港反對派議員資格上，扮演一定角色。

歐元區債券殖利率下滑；銀行股也領跌。

倫敦FTSE指數上揚。英國央行經濟學家表示，英國消費者支出已經以穩健或真實的速度在復甦中。消費者股和健康照護股領漲。英鎊遭到重創；談判人員正在未脫歐協議進行最後一輪的共識努力。

英國首相強生(Johnson)和歐盟執委會主席萊恩(Leyen)預計在周一晚間將再度進行電話會議，希望能為英國海域漁權、公平競爭、未來解決紛爭方式(歐洲法院)等議題能再進一步窄化歧見。

(時報資訊)