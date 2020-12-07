「IEEE GLOBECOM 2020」為全球通信領域最具規模之專業技術性研討會議，本次在台舉辦，中華電(2412)身為地主國最大電信業者，由北區分公司涂元光總經理擔任大會主席，他今就表示，台灣在5G時代相對3G、4G走在前面，現在更因應趨勢，經濟部的5G辦公室變成6G辦公室，期望就是可以提前布局，但他也說，就電信業來說，「6G真的很遙遠」!

涂元光表示，過去因為3G、4G時代，台灣都起步相對晚，大多都是在做代工，沒有賺到真的該賺到的錢，但進入5G時代，經濟部組成5G辦公室，參與開放架構，切入小型基站，現在也因應趨勢，5G辦公室變成6G辦公室，希望能提早布局。

但涂元光進一步說，就電信業角度，「6G真的很遙遠，至少要到2030年，下個世代至少是10年後」，畢竟台灣5G才剛開台，還需要一段時間發酵，目前辦公室也是討論在技術及應用，未來6G可以做到5G做不到的事，畢竟5G應用需要各種穿戴裝置，門檻業相對高。

中華電本次以地主國最大電信業者的角色大力支持「IEEE GLOBECOM 2020」會議的舉辦，由該公司北區分公司涂元光總經理擔任大會主席，更積極參與技術交流與展示。多位主管將在Keynote、Executive Forum、6G Summit等重要場次給予專題演講；並結合國內產業夥伴於現場展示5G精彩應用、企業專網、開放網路(O-RAN)三大亮點，展現中華電信在5G創新應用服務與前瞻技術自主研發能量。

(時報資訊)