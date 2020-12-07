半導體檢測廠-閎康(3587)11月營收為2.63億元，月增7.02%，由於閎康今年前3季獲利已超越去年全年獲利，法人預估，閎康今年獲利有機會創下歷年新高。

閎康三大主要業務分別為材料分析(MA)、故障分析(FA)與可靠度分析(RA)，今年皆維持不錯之成長態勢，其中MA更是受惠於先進製程訂單持續湧入，擁有高於平均之成長性，強勁之需求來自客戶先進製程不斷推進，現有製程之材料需替換以達到更佳之物理特性，在材料特性對製程之影響更為顯著之趨勢下，對於表面分析(SA)、穿透式電子顯微鏡(TEM)及更新型態之分析方法需求增加，此皆為MA之範疇，亦為閎康專精之領域，成為推升閎康今年營運表現亮眼的動能。

受惠於材料分析(MA)及故障分析(FA)業務持續成長，閎康11月營收為2.63億元，月增7.02%，年成長9.07%，累計前11月合併營收27.47億元，較去年同期成長19.61%。

閎康表示，公司核心競爭力為專業分析及快速服務，其中MA之主要需求來源為先進製程及第三代半導體，客戶皆為各領域之佼佼者，對服務品質及速度要求頗高，閎康領先業界之先發掘新型態分析技術，在客戶需求起來之前即備好相對應之研發能量，因而能成為領導廠商之最佳合作實驗室。

再者，閎康過往在MA領域之投資不遺餘力，客戶由於亦具部份分析能量，因而委外分析比重相對較低，然隨著製程之推進，每個製程節點開發時間拉長，過去1~1.5年即可提升一個節點，目前正漸漸往2~3年延長，因而客戶需借助閎康的力量加快進度，也使得MA在3Q20開始維持滿載，在與客戶討論及了解未來需求過後，閎康亦持續添購機台支援客戶。

閎康今年第3季已創單季營收、單季營業淨利及單季每股盈餘三項歷史新高的佳績，且今年前3季每股盈餘4.2元，亦超越去年全年獲利，法人預估，閎康今年獲利有機會創下歷年新高。

(時報資訊)