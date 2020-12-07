英國「太陽報」今天報導，除非歐洲聯盟（EU）在提出的要求上做出讓步，否則英國首相強生準備退出脫歐後與歐盟間貿易協議的談判。

法新社報導，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）和英國首席代表佛羅斯特（David Frost）昨天在布魯塞爾協商到深夜，兩人與各自團隊今天將繼續談判；下午歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則將和英相強生（Boris Johnson）通話。

路透社報導，一名歐盟高階外交官透露，巴尼耶今天告訴歐盟各國駐布魯塞爾特使，與英國達成新貿易協議的展望「偏向悲觀」；雙方在漁權、公平貿易規則和貿易協議管理執行機制等三項最棘手議題，歧見仍未化解。

據「太陽報」（The Sun）說法，強生「今天將告訴歐盟，他不會改弦易轍；他承諾會堅定反對法國在最後一刻提出的英國脫歐要求」。

報導指出：「（唐寧街）10號表示，如果歐盟拒絕在他們『相當過分』的要求上讓步，首相將喊停（談判）。」

(中央社)