鹿谷鄉農會冬茶競賽，繳茶後進入評審階段。（廖志晃攝）

全國矚目的鹿谷鄉冬茶比賽，今年共有5127件參賽，經過嚴格評審後，預計在22日放榜；農會理事長陳文益、總幹事林義能表示，今年冬茶逢乾旱歉收，產量減少3成，但是品質更好，將於明年1月2日舉辦冬茶展售會。

陳文益表示，鹿谷鄉農會建立凍頂烏龍茶分級包裝制度，增加茶農收益，消費者也能購買到貨真價實的凍頂烏龍茶，每年舉辦的春、冬茶賽，已建立極佳公信力和口碑，而且在茶農共同努力下，茶葉品質不斷提升。

林義能指出，鹿谷鄉農會在1976年5月首創春茶比賽迄今，從當年300多件茶樣參賽，迄今每年春冬兩季茶賽各高達5000多件茶樣，競爭激烈，也成為優質茗茶的代表，因此，大陸流傳「世界最好的茶在台灣，台灣最好的茶在南投鹿谷！」

林義能表示，照顧農民是農會一貫的宗旨，冬茶入圍比賽茶，只要在規定時間內完成申請手續，一律辦理保價收購，請茶農依法申辦。

鹿谷鄉農會推廣部主任陳芳炫表示，今年冬茶生長期間，受到乾旱影響，歉收約3成，不過，冬茶採製時晴空萬里，日曬充足，因此茶葉品質更佳；今年茶賽，限定農會正式會員才能參賽，取消過去贊助會員也能報名的資格，確保會員權益。

(中時 )