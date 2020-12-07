光天化日偷飲料店愛心捐款箱 警已鎖定身份追緝中

桃園市中壢區龍東路一家飲料店櫃台上的愛心捐款箱，遭一名黑衣男趁店員不注意時整個抱走，店家報警並在臉書上貼文，表示對於愛心捐款的民眾感到抱歉，也呼籲其他店家多加注意。對此，中壢警方表示，6日下午接獲店家報案，目前已鎖定一名涉嫌男子，通知其到案說明中。

飲料店家6日在臉書上po文，指出一名穿著黑外套、戴著黑帽LA樣式、黑色背包、穿黑色adidas拖鞋男子，趁著中午工作人員轉身進去店裡拿東西時，在光天化日下抱走愛心箱。店家說明，因為店內塑膠袋都是客人愛心捐款索取，愛心箱內都是客人的愛心，發生這樣的事情抱歉也遺憾，雖然不知道找不找的回來，已調閱店內監視器並報警處理。

網友留言大罵男子「好手好腳的做ㄎㄧㄤ仔」，也有人說這名男子好像是慣犯，也很大膽好腳好手卻偷愛心箱，還說「抓到先蓋布袋打斷他手腳」。中壢警分局龍興派出所指出，根據被害店家證詞及相關監視錄影畫面，目前已鎖定一名嫌疑重大男子，並且通知其到案說明中。警方呼籲，勿因一時貪念而觸法，任何挑戰公權力之行為，必定依法究辦、絕不寬貸。

謙聖國際法律事務所主持律師王聖傑說，該男子行為已觸犯竊盜罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，本罪屬非告訴乃論，偵查機關應依職權偵辦，並非取得店家原諒或和解即無刑事責任，請民眾切勿因貪念而觸法。

(中時 )