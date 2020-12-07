日本米其林二星餐廳「鮨 增田」主廚增田勵來台獻藝推出極致日料饗宴。（圖／鮨增田）

增田勵捏製的小肌（前）與水針魚（後）握壽司。（圖／鰭增田）

米其林美食控或壽司控有新標的可追逐了！為慶祝以自己為名的「鮨增田 台北」 (Sushi MASUDA) 開業營運滿周年，日本「壽司之神」小野二郎得意門生、東京米其林二星餐廳「鮨 增田」(Sushi MASUDA）主人兼主廚增田勵 (Masuda Rei) 日前低調來台，並結束防疫隔離後「出關」，自即日起至12月25日止攜手「鮨增田 台北」駐店主廚小杉秀樹四手聯合獻藝，推出米其林壽司饗宴，中午有2種價位每人6800元 ＋10 ％ 或每人9800元＋10 ％，晚餐每人9800元＋10％。

受到新冠肺炎疫情影響，全球旅行市場受到衝擊，今年市場來台客座獻藝的國際名廚等同「歸零」，觀光飯店與台灣高端餐廳只能在請國內名廚客座相互支援，或以多手聯烹形態讓常客換換口味。增田勵是今年疫情爆發迄今，繼君品酒店請到義大利一星餐廳〈CaVittoria〉主廚馬西米利亞諾·穆索（Massimiliano Musso）來台協助開設「雅意Artbrosia」義大利餐廳之外，首位來台客座且最具話題性的米其林星廚，除顯示「壽司之神」嫡傳弟子對台灣市場的重視，因此預料將讓「悶得慌」的食家饕客如逢甘霖，得以大快朵頤好好解饞。

日本東京米其林二星餐廳「鮨增田」 (Sushi MASUDA) 去年來台進駐文華精品五樓開設專供高檔壽司為主的日料餐廳「鮨增田 台北」。主廚增田勵 (Masuda Rei) 師承日本壽司之神小野二郎，是其得意的嫡傳弟子之一，擅用頂級食材以「Omakase」無菜單料理的形式精彩演繹道地的江戶前壽司。

為全心投注台北餐廳的開幕，增田勵去年9月結束東京本店，並將本店的日籍廚藝團隊移師台北，把已連續3年榮獲米其林二星殊榮的星級美食完整複刻在台北。「鮨增田 台北」甫於去年12月3日正式開幕，即在今年台北台中米其林評鑑中，獲得米其林餐盤推薦。

「鮨增田 台北」空間由日本著名橋本夕紀夫團隊設計，使用餐具器皿亦多出自日本名家之手。餐廳板前區僅有12個位置，餐廳內引人注目的水晶燈使用的是埃及水晶，水晶的排列營造出海中的氣泡由下往上湧出的意境。原東京本店的副主廚小杉秀樹 (Kosugi Hideki) 則擔任駐店主廚，主廚會根據不同季節，為食客準備不同的上等應季食材，以「Omakase」無菜單料理的方式呈現。由主廚在板前現場製作的握壽司，搭配燒物、蒸物等熱食，並以「鮨增田」經典的玉子燒作為完美結尾。

(工商 )