5日晚間大約8點多，3名17歲的少年前往新北永和的樂華夜市的蚵仔煎攤用餐，3人點了餐點包括貢丸湯，用餐時卻發現貢丸湯並非是一般的清湯，而是用加沙茶的豬血湯底，3名少年認為湯頭不合口味，與老闆發生爭執，一怒之下還翻桌砸店。

樂華夜市知名蚵仔煎老店，因為貢丸湯加沙茶醬遭翻桌掀起熱議，網友不禁好奇，貢丸湯一定要加什麼才對？確實不少人認為，貢丸湯加沙茶有點奇怪，失去「大骨湯底的精華」，因為用大骨熬的湯就很清甜了。

至於貢丸湯裡面，許多網友認為一定要加「香菜或是芹菜」，才是傳統好喝的貢丸湯，若再加個白蘿蔔下去熬煮，也很加分，「要加滿滿der芹菜」、「紅蔥酥也不錯」、「大骨湯，芹菜香菜加爆，不然就改成味噌底再加顆蛋」、「去市場買貢丸老闆都會送一包原汁」，而其中最雷的口味，莫過於湯喝起來像白開水。

位於樂華夜市的40年的蚵仔煎老店，不少老饕推薦一定要來試試，像招牌蚵仔煎，一般都是用小白菜，這間店老闆則是用空心菜，口感更清脆、順口。另外，砸店3名少年當時已逃離現場，警方根據監視器逮到人，由於黃姓老闆堅持提告，警方訊後依毀損罪嫌函送偵辦。

(中時新聞網)