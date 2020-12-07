10組青年馳騁創業好點子，德國冠軍裱花藝術蛋糕技驚四座。（吳敏菁攝）

彰縣府推動青年創新培力計畫，徵選在地青年創業好點子，短短兩個月上百投案，評選出10組，7日在順達窯業端出入選好點子培育成果讓外界搶先看，2020年德國IKA世界廚藝大賽金牌張詠智率先的裱花藝術蛋糕揭序幕，技驚四座，王惠美直呼不怕沒人才，只怕沒舞台。

張詠智摘下德國IKA世界廚藝大賽烘焙糖類組金牌，也是這次10組入選之一，為了這次培力計畫啟動儀式，匠心獨具，端出獨一無二的「

花開綻放．夢想絢麗」裱花藝術蛋糕，朵朵氣質、華麗雍容盛放，美得令人屏息，也呼應彰化引以為傲的花卉產業和激起的青年能量遍地開花。

縣長王惠美表示，真是不怕沒人才，只怕沒舞台，縣府首次提案向水保局爭取經費，共同針對青年進行培力及輔導，107位青年人投案，經專家學者及相關人員評鑑，挑出10位青年輔導。從成果作品看出來年輕人的創意，不論在機械上、或是原有的專業、藝術表演各方面都非常出彩，縣府會認真打造一個好舞台，讓優秀的青年朋友能極力地把自己的專長特色發展出來。

農業處表示，評選出10組超級點子，後續透過業師的一對一輔導，成功激發彰化在地青創能量百花齊放！12月13日將在深具「傳承」、「承先啟後」含意的彰化孔廟內，以「彰化農度剛好」為題，舉辦10組點子的嘉年華成果展，現場也邀請25組手作、文創、食旅、工藝、文化、農特產、亮點社區等特色布展共襄盛舉，這場嘉年華將帶給您未曾感受過的彰化農度

，有質感、有故事、有溫度、有感動、有創意，青年能量火花在彰化幻化出屬於彰化的「獨特農度」。

10組入選團隊：順達窯業張詠智「mijiou磚屬匠人甜品窯業複合式經營計畫」；CQI國際認證咖啡評鑑師張智閔「AI智能深度學習挑豆機」；雞蛋農場「科技蛋廠產業創新計畫」；乙木羊農場「AI有機牧草工廠計畫」；謝宗謀「二林手打蕎麥麵產業創生計畫」；江育昌「食品廢棄物培養藥用真菌計畫」；日日借駐「藝術表演計畫」；半線香草莊園「香草產業加值應用計畫」；陳威宇、楊承諭、竺智培、林峻葦「牡蠣殼環保節能隔熱塗料研發計畫」及鮮勁農業生產合作社「在地優質農產品系統性整合行銷計畫」。

(中時 )