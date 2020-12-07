日本「千年一遇美少女」橋本環奈在加入福田團隊後，展現超乎想像的「顏藝」演技，開創嶄新的戲路，這次她在歷史喜劇大作《新解釋．三國志》中飾演諸葛亮的悍妻「黃夫人」，史書中關於黃夫人的文獻十分稀少，因此民間也流傳著許多她的軼事，對於參演本作的感想，橋本環奈表示：「福田導演跟我說要拍《三國志》並邀我參演時，我以為終於能以『認真的表情』在福田團隊的作品中登場了，所以直到拍攝前一天我都相當緊張。結果到了現場，看到演員們都盡全力地搞笑，心想『原來如此』果然是這樣，突然感到安心了！」

花絮中，可看到橋本環奈面對飾演「孔明」的室剛時，忍不住笑場的逗趣畫面，橋本環奈說：「笑點低的我有很多與室剛前輩對戲的場景，一直很擔心會不小心笑出來，因為就算笑場也不算NG，導演反而會說OK，真的都會被剪進正片中！雖然我一直很緊張，但也拍得非常開心，福田導演令人安心的笑聲響徹整個拍攝現場，福田團隊的工作人員也被影響而失笑，跟平常一樣是個和平又開心的拍攝現場！」特別的是，飾演「劉備」的大泉洋並無和橋本環奈直接對戲的場面，但他卻在休息時間特地到現場與橋本環奈打招呼，還吐露真心地說：「想說至少要去看一下橋本環奈！」被導演吐槽根本是去「鑑賞」美少女！此外，曾在《勇者義彥與導引的七人》中飾演公主的山本美月，這次在《新解釋．三國志》中飾演周瑜的愛妻「小喬」。

而「諧星界女神」渡邊直美在《新解釋．三國志》中飾演「貂蟬」一角也造成話題，她透露曾以為自己要扮演的是「張飛」，沒想到最後竟飾演令董卓與呂布為其撕破臉的超級美女「貂蟬」。花絮中，可看到化身為絕世美人「貂蟬」的渡邊直美，身穿粉色古裝，頭上戴著古典髮飾，在飾演「嘮叨劉備」大泉洋和「自戀趙雲」岩田剛典等人面前，大展「撩人舞姿」的趣味模樣，渡邊直美挑逗的眼神令大泉洋、岩田剛典等人笑到「凍未條」，讓大泉洋事後忍不住吐槽渡邊直美：「妳是想弄到大家都笑場為止吧！」讓渡邊直美也忍不住害羞地笑了起來。

此外，《新解釋．三國志》全球唯一一場首映會也即將在本周四（10日）於台北樂聲影城舉行，現在只要下載「MAGIC HOUR」APP就能登記參加活動，與小栗旬、大泉洋、室剛、賀來賢人、岩田剛典等主演們互動。《新解釋．三國志》將於12月11日在台上映。

(中時 )