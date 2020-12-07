孫姓老翁2日晚間在中天電視台前意圖輕生，其遺書交代女兒「不要吃毒豬」，前立委沈智慧號召民眾聲援「反關台、反萊豬」，12月12日至18日到立法院靜坐，要求立法院針對進口萊豬「記名表決」；堅決反對在12月25日前讓行政命令生效通過、讓「萊豬」進到台灣。

國民黨前立委沈智慧指出，政府開放「萊豬」（含瘦肉精豬肉）包括9項行政命令，程序應送立法院審查再做表決，若12月25日前未完成，行政命令將會自動生效，直接開放「萊豬」進到台灣，毒害人民健康。

沈智慧說，不能讓民進黨表決時間拖過，絕對要在開放「萊豬」的行政命令自動生效前，在立法院會期最後1周，號召人民集結到立法院外面靜坐，表達抗議，其支持開放「萊豬」的立委一律「記名表決」，負起政治責任。

沈智慧指出，民進黨政府敢做敢當，連民進黨的立委，都要為人民負責；沈並聲援日前在電視台前自焚、3度灼傷的孫姓老翁，其訴求「反關台、反萊豬」，號召一同到立法院紮寨、靜坐，表達人民意見、人民的聲音。

北區樂英里長劉玉琦說，政府應保障台灣豬農們的權益及人民健康，美國豬肉一旦進口，大家就開始懷疑豬肉，市場豬肉攤銷售會受影響；應為國人的食安把關，瘦肉精豬肉不要進口，籲顧健康要團結，讓政府聽見人民聲音。

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