曾在一個月前以粗口痛罵德國外長馬斯的陸媒駐歐盟主任陳衛華，近日在推特上再次與外國政界人士互罵，各種歧視性語與粗話毫不遮掩，在網上引來許多外國網民圍觀。這場舌戰有不少外國政界人物加入戰圈，從中華文化、種族歧視、中美戰略對抗一直打到新冠疫情，雙方各有許多情緒性支持者發表激烈的回應。

China has a 5,000 year history of cheating and stealing. Some things will never change... — Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) December 3, 2020

陳衛華正式頭銜是大陸英文官媒《中國日報》駐布魯塞爾辦公室主任，今年11月德國外長馬斯（Heiko Maas)發表推文祝賀拜登贏得美國總統大選，陳在推特上回應「他媽的馬斯」(The fucking Maas)，引起馬斯的不滿與網上批評。這次他在推特上則是以「婊子」(bitch)痛罵美國共和黨籍女性參議員瑪莎布萊克本(Marsha Blackburn)。

陸媒《中國日報》駐歐盟辦公室主任陳衛華在推特上與美國參議員相互飆罵，用語粗暴，各自引來不少支持者對罵。（圖／推特截圖）

陳衛華在網上對女性爆粗口起因是布萊克本在推特發文稱「中國有5000年的欺詐盜竊史，有些事情就是永遠不會改變」，此一歧視性的推文隨即遭到陳衛華回應：「她是我見過的最種族主義、最無知的美國參議員，一輩子都是婊子。」

《德國之聲》在報導此一事件時指出，布萊克本的推文沒有說明原因，但如果從從她前幾天的帖文可以看出，她是針對大陸探月工程嫦娥5號探測器成功降落月球表面挖土一事發表評論，她說：「中國用竊盜的方式建立起了一整套(太空)工業。」

China has built an industry on stealing... https://t.co/PkaCh5M6vd — Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) December 2, 2020

在此之前，美媒CNN電視新聞披露了武漢新冠疫情最早期的一些大陸疾控系統內部文件，指責大陸衛生當局曾經瞞報過疫情數字。當時布萊克本也曾發推文稱，新披露來自武漢的文件顯示初期的疫情數字被遮掩，致命病毒開始蔓延時，北京也欺騙全世界，許多人因而喪命。

布萊克本指責中國有「5000年欺詐盜竊史」遭陳衛華痛罵「婊子」後，她也反唇相譏，指責陳衛華是中共妄想統治地球的傀儡，美國「不會向一個性別歧視的共產惡棍彎腰」。陳衛華繼續反擊說，美國國會的民調支持率只有9%？因為國會裡「有布萊克本這種低端生物」。

報導指出，推特上的網民也對陳衛華和布萊克本的隔空罵戰做出了回應，雙方各有許多支持者，用語充滿火藥味，毫無顧忌地宣洩歧視性語言與粗話。

美國民主黨籍眾議員克里什納摩提(Raja Krishnamoorthi)則發推文指出，美國抗擊的是中國政府，因此必須嚴格區分中國政府與中國人民、歷史、文化遺產，布萊克本參議員的種族主義無知言論，有可能讓人聯想起美國1882年的排華法案。

At a time when anti-Asian hate crimes and bias are the worst we've witnessed in decades, the last thing we need is a United States Senator engaging in generalizations so racist and ignorant they sound like they could have been pulled from the Chinese Exclusion Act of 1882. https://t.co/0dkv8PD3w6 — Congressman Raja Krishnamoorthi (@CongressmanRaja) December 3, 2020

美國退役空軍准將斯柏丁(Robert Spalding)回應克里什納摩提說：「中共想要摧毀我們的民主，他們樂見我們相互攻擊，這符合他們的路線。現在不是事關種族主義，而是攸關21世紀極權主義的擴張。」

(中時新聞網)