韓國新冠肺炎疫情燒到演藝圈，人氣女歌手請夏今（7日）確診新冠肺炎，TWICE成員SANA因為日前與她有近距離接觸也去接受檢測，結果目前尚未出爐，但SANA 6日才出席MAMA頒獎典禮，引起韓娛圈緊張。

請夏因和確診者有過接觸，通報後接受檢驗，結果出爐呈陽性，而TWICE所屬公司JYP表示，成員SANA最近曾和請夏有接觸，不只SANA去接受檢查，TWICE的其他成員和工作人員今天下午也都接受檢疫。

而TWICE昨日才出席MAMA頒獎典禮，當天不少大咖都有參加，像是主持人宋仲基、頒獎人朴敘俊、柳演錫、防彈少年團、MAMAMOO等團，讓許多粉絲相當擔心。

另外，請夏確診前還參加了gugudan成員康美娜的生日派對，一起聚會的還有宇宙少女成員延靜、DIA成員鄭彩娟，動線重疊者都已進行檢查並自行隔離。

KPOP圈繼男團UP10TION兩成員BIT-TO（비토）、高潔、女團EVERGLOW成員王怡人、金施賢確診後，請夏證實確診的消息讓外界更擔憂。

(中時新聞網)